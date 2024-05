Giro d’Italia 2024 - dodicesima tappa Martinsicuro – Fano | percorso e altimetria

Il Giro d’Italia 2024 prosegue con la tredicesima tappa. I corridori saranno impegnati nei 179 km da Riccione a Cento. Prova che non metterà in grande difficoltà la carovana, che potrà riposarsi in vista delle tappe del Nord. Si corre perfettamente in piano. Il percorso congiunge le spiagge con il ...

Continua a leggere>>