Furti auto - Ghenzer LoJack | Chi recupera veicoli svolge un ruolo sociale

L’amministratore delegato di LoJack Italia evidenzia come sia fondamentale lavorare insieme alle istituzioni, partendo dal rapporto con le forze dell’ordine, per sfruttare la tecnologia a vantaggio della Prevenzione dei furti e del recupero dei veicoli rubati. Continua a leggere>>

l Dg di LoJack Italia analizza i benefici per i clienti, sia guardando ai dati resi disponibili sia alle implicazioni per la loro sicurezza. Sottopancia: Massimo Braga , Dg LoJack Italia Continua a leggere>>

Il responsabile sicurezza di loJack Italia racconta come si sono evolute nel tempo le tecniche di chi ruba auto e di chi lavora per prevenire i Furti e recuperare i veicoli. Continua a leggere>>

furti auto, Braga (lojack): “Lavoriamo a stretto contatto con le case automobilistiche” - l Dg di lojack Italia analizza i benefici per i clienti, sia guardando ai dati resi disponibili sia alle implicazioni per la loro sicurezza. Sottopancia: Massimo Braga, Dg lojack Italia ...

Continua a leggere>>

furti auto, Biagianti (lojack): “Il ladro di auto è diventato sempre più tecnologico” - Il responsabile sicurezza di lojack Italia racconta come si sono evolute nel tempo le tecniche di chi ruba auto e di chi lavora per prevenire i furti e recuperare i veicoli.

Continua a leggere>>

Le 10 auto più rubate in Italia - Le 10 auto più rubate in Italia, quali sono in maniera da tenere in considerazione questa informazione per eventuali acquisti futuri.

Continua a leggere>>