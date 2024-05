Furiosa - Anya Taylor Joy ruba l’occhio alla premiere con un outfit pungente FOTO

(Di giovedì 2 maggio 2024)Joy ha sorpreso tutti, presentandosiaustraliana di, il prequel di Mad Max Fury Road, in cui interpreta la versione giovane dell’omonima guerriera, con undecisamente coerente al suo ruolo, indossando un miniabito trasparente con perline color oro, trafitto da piccole frecce nella parte inferiore. Il vestito è accompagnato da un uguale copricapo, anch’esso confitto da frecce. Per quanto strana possa sembrare, la scelta di Tylor Joy non è però all’avanguardia; il vestito, infatti, è un pezzo vintage di Paco Rabanne, risalente addiritturacollezione primavera/estate haute couture 1996. Senza entrare nel dettaglio del proprioJoy ha parlato così a Entertainment Weekly della sua ...

