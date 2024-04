Furiosa | A Mad Max Saga - svelati i vari look di Anya Taylor-Joy nel film prequel

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ancora nuova immagini dell'attrice nei panni della versione più giovane del personaggio già apparso in Fury Road Manca sempre meno all'uscita nelle sale di: A Mad Max, con cui George Miller torna al suo amato franchise per presentarci la versione più giovane del personaggio che aveva debuttato in Mad Max: Fury Road e che qui è interpretato da-Joy. La giovane attrice interpreterà unapiù inesperta, che sarà protagonista della tragedia che ne formerà il carattere duro e vendicativo di cui era portatrice il personaggio di Charlize Theron neldel 2015. Grazie alle immagini di Total, possiamo dare uno sguardo aiche-Joy esibisce nel corso della pellicola: da …

Anya Taylor-Joy: dalla sua attesissima performance in Furiosa: A Mad Max Saga al rom-sci-fi The Gorge - Oggi compie gli anni la tre volte candidata ai Golden Globe, Anya Taylor-Joy , nata a Miami il 16 aprile del 1996. All’orizzonte per lei ci sono 3 progetti. Il primo sarà presentato in anteprima al pr ...fai.informazione

