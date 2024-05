Formula 1 – Max - senza rivali a Miam - vuole ingranare la quinta La Ferrari sogna il colpaccio | trionfo Rosso a 7,50 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) - Roma, 02 maggio 2024 – Due edizioni del Gran Premio dii e due domini quasi totali, in ogni categoria, della Red Bull. Successi, giri veloci e solo Charles Leclerc, nel 2022, ha impedito che anche le pole fossero tutte di marca austriaca. Non c'è dunque pista migliore di quella della Florida per dimenticare in fretta la notizia dell'addio di Adrian Newey, il genio che ha portato la Red Bull in cima al mondo. Se a Maranello adessono un altro Dream Team (Hamilton, Leclerc, Newey) come ai tempi del quadrumvirato (Todt, Schumacher, Brawn, Byrne), la scuderia dominatrice degli ultimi tre anni dellamettere l'ennesimo sigillo sulla stagione. Non ci sono dubbi su chi sia l'uomo da battere visto che Max Verstappen, nelle prime 5 uscite stagionali, ha messo insieme 4 vittorie, 5 pole e 2 ...