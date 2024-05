Formula 1 - Hamilton allo scoperto | mi piacerebbe lavorare con Newey in Ferrari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si infiamma l’ambiente in1 in attesa del prossimo appuntamento del campionato a Miami. La stagione entra nel vivo e il campione del mondo Max Verstappen è il candidato numero uno alla vittoria. Laha fatto progressi importanti e le prospettive per il futuro sono molto interessanti. Il riferimento è all’accordo per la prossima stagione con un pilota del calibro di Lewis. Probabile anche l’arrivo di Adriandopo la notizia dell’addio con Red Bull. Le parole di“I dialoghi con la? Sono tutte conversazioni private, ma se dovessi fare una lista di persone con cui vorrei, lui sarebbe in cima”, sono le parole del pilota in conferenza stampa. “Mimoltocon ...