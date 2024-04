Banca Generali fa tredici | Nuovi fondi a misura di 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) LE BORSE SONO AI MASSIMI storici, con Piazza Affari in prima fila, seconda migliore nel primo trimestre (dopo Tokyo) tra le grandi mondiali, ma allo stesso tempo i dati dicono che la crescita economica è debole. Una circostanza che, insieme a un’inflazione sì in discesa, ma non rapidamente come ci si aspettava qualche mese fa, rischia di rendere l’euforia del mercato negli ultimi mesi poco sostenibili. Infatti, tensioni geopolitiche, deglobalizzazione e decarbonizzazione minacciano di rallentare ulteriormente la discesa dell’inflazione, rendendo meno certo e prevedibile il percorso di allentamento della politica delle banche centrali, su cui si basa gran parte dell’ottimismo visto sulle borse. Questi sono alcuni degli elementi che hanno caratterizzato i mercati finanziari globali nei primi tre mesi dell’anno e che sembrano destinati a non scomparire per il resto del ...