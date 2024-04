(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuovodiper l'dei2024, che non riesce a ingranare e anche nella puntata di giovedì 18nonostante l'attesa per il "Francesco Benigno gate" non va oltre il 17,3% di share e una media di 2 milioni 343mila telespettatori. Meglio dell'ultima edizione del Grande Fratello, verrebbe da commentare. Ma pur sempre un risultato basso, se si considera il 20% di share della prima puntata. E' pur vero che vanno considerati due fattori: nella puntata d'esordio di un programma c'è sempre grande attesa da parte del pubblico e molto spesso il giovedì il surviving show condotto da Vladimir Luxuria si scontra con partite di calcio internazionali. Oltre al fatto che di lunedì invece capita che si giochino i posticipi di Serie A. Tutto verissimo, ma il problema rimane: ...

Ascolti tv 18 aprile, Isola dei Famosi ancora flop: i perché di una stagione disastrosa - Nuovo flop di Ascolti per l'Isola dei Famosi 2024, che non riesce a ingranare e anche nella puntata di giovedì 18 aprile nonostante l'attesa per il "Francesco Benigno gate" non va oltre il 17,3% di sh ...quotidiano

Ascolti tv 18 aprile: L’Isola ferma al palo, domina l’Europa League, magic moment Geppi Cucciari - Geppi Cucciari e Splendida Cornice superano ancora il milione di spettatori, l’access prime time di Nove in crescita senza Amadeus: tutti i dati Auditel di ieri ...libero

Ascolti 18 aprile: L’Isola dei Famosi resiste contro la partita ma resta al 17% - L'Isola dei Famosi anche ieri sera al 17% di share: tutti i dati nel dettaglio E' andata in onda ieri sera la quarta puntata del reality show condotto da ...lanostratv