Da piazza dell’Unità al Parterre - la tramvia in viale Lavagnini è realtà | primo giro sui binari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Ecco lasui nuovidella linea T2 inSpartaco. Prova di sistema questo pomeriggio, 19 aprile, dal capolinea infino alla fermata inLibertà. “Un grande passo avanti per il sistemario fiorentino e per l’efficienza del trasporto pubblico locale”, ha detto il sindaco Dario Nardella prima di salire a bordo. “Ieri notte non sono riuscito a trattenermi e di ritorno da Roma alla stazione mi sono fiondato sul tram, mi avevano detto che avrebbero fatto una primissima prova ufficiosa - ha aggiunto -. Non ho resistito perché l'emozione è troppo grande, sono salito ed è andato tutto bene”. "Per la seconda prova, quella che riguarderà l’intero tracciato della Vacs inclusa ...