MOVIOLA – Fiorentina-Club Brugge - braccio largo di Biraghi | interviene il VA - gli ospiti segnano dal dischetto

(Di giovedì 2 maggio 2024) Subito tanti colpi di scena durante i primi 15? di. I viola passano in vantaggio con Sottil, ma i belgi riescono con Vanaken a trovare il pari su rigore. Decisivo l’intervento del VAR, che porta l’arbitro Michael Oliver a rivedere al monitor l’azione che ha portato al tiro dalla squadra ospite. Igor Thiago controlla la palla in area e cerca di allargare verso un compagno, macon l’avam. Richiamato a rivedere il tutto, Oliver non ha dubbi e assegna il rigore, che iltrasforma. SportFace.

fiorentina-club Brugge: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Dopo il turnover contro il Sassuolo, Italiano punterà dall'inizio su alcuni big come Milenkovic, Biraghi e Nico Gonzalez. Sulla destra Dodo è favorito su Kayode, così come Mandragora su Duncan. In ... Continua a leggere>>