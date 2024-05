Finti avvocati e Carabinieri per truffare anziani - scatta il blitz a Napoli | 3 in arresto

(Di giovedì 2 maggio 2024) Smantellata una centrale operativa di, specializzati in truffe agli. Per accedere alla loro base, un appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, nel quartiere Mercato, a, i militari si sono finiti vicini di casa. In manette tre persone: Saverio Ianniello, Domenico De Martino e Roberto Messina.e L'articolo Teleclubitalia.

Napoli : Truffe agli anziani. Dentro l’appartamento finti carabinieri e avvocati , parlavano al telefono con un 72enne del messinese Napoli : Truffe agli anziani. Tre persone arrestate da veri carabinieri , sorprese durante una telefonata-trappola ad una 72enne messinese. Per entrare i militari si ... Continua a leggere>>

I tre sono stati arrestati dai veri carabinieri mentre tentavano di truffare un'anziana: i tre sono stati intercettati in un appartamento nella zona di piazza Mercato.Continua a leggere Continua a leggere>>

Sgominata centrale delle truffe agli anziani con finti avvocati e carabinieri: tre arresti - E ancora in quell’appartamento, ancora al quarto piano, avvocati e carabinieri sono al telefono con ... Imbrogliano i truffatori in un carosello di bugie e si fingono vicini di casa, indispettiti per ...

Continua a leggere>>

finti avvocati e carabinieri, scatta blitz a Napoli - NAPOLI – finti avvocati e finti carabinieri insieme per truffare anziani. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri, veri, che hanno arrestato a Napoli tre persone. I tre avevano preso di mira una 72enne ...

Continua a leggere>>

Napoli: truffe agli anziani, smantellata centrale operativa di finti avvocati e carabinieri - E ancora in quell’appartamento, ancora al quarto piano, avvocati e carabinieri sono al telefono con ... Imbrogliano i truffatori in un carosello di bugie e si fingono vicini di casa, indispettiti per ...

Continua a leggere>>