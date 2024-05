Finti avvocati e carabinieri per truffare anziani - blitz a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti In quell’appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, c’è poca luce. I palazzi sono incollati spalla a spalla e anche quelli sull’altro lato della strada possono essere sfiorati allungando le braccia. Collegati da fili di biancheria ingiallita dallo smog, balconi ... Continua a leggere>>

Smantellata una centrale operativa di Finti avvocati e Carabinieri, specializzati in truffe agli anziani. Per accedere alla loro base, un appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, nel quartiere Mercato, a Napoli, i militari si sono finiti vicini di casa. In manette tre persone: Saverio ...

Continua a leggere>>