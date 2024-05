Femminicidio Aosta - dalla Francia sì all' estradizione del 21enne sospettato

Aosta , 2 maggio 2024 - La Francia ha concesso l’ estradizione in Italia di Sohaib Teima, il ventunenne italo-egiziano di Fermo sospettato dell’omicidio della sua fidanzata, la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne. Lo ha appreso l’Ansa dalla sua avvocata italiana, Lucia Lupi. A chiedere la ... Continua a leggere>>

La chambre d'instruction della Corte d'appello di Grenoble, in Francia , ha concesso l' estradizione in Italia di Sohaib Teima, il ventunenne italo-egiziano di Fermo (Marche) sospettato dell'omicidio della sua compagna, la ventiduenne francese Auriane Nathalie Laisne. Lo apprende l'ANSA dalla sua

È ricercato dalla fine di marzo per «violazione del controllo giudiziario» il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato, sospettato dell'omicidio della sua compagna in Valle d'Aosta. La giovane è stata trovata morta in una chiesetta sconsacrata vicino a La Salle. Lo ha comunicato

