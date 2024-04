Il ragazzo italiano sospettato dell’omicidio della 22enne nella chiesetta ad Aosta era ricercato in Francia da marzo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Èdalla fine diper «violazione del controllo giudiziario» il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato,sua compagna in Valle d’. La giovane è stata trovata morta in unasconsacrata vicino a La Salle. Lo ha comunicato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, precisando che il giovane «èine in Italia». Anche la Procura di Grenoble ha aperto un’indagine per l’omicidiogiovane, unadi nazionalità francese. Ilera stato visto con la vittima alcuni giorni prima. Gli inquirenti lo stanno cercandozona di Grenoble come ...

Lorenzo Osmari è un orafo 58enne residente a Colleferro e un ex arbitro federale di karate. Viveva in Irlanda insieme alla compagna e i loro quattro figli. Il 28 dicembre 2016 un amico dei ragazzi ... (open.online)

Ragazza trovata morta in Valle d'Aosta, sospettato arrestato a Lione - Lo ha reso noto la procura di Grenoble. L'uomo in Francia era già a processo per atti di violenza sulla vittima e per queste accuse dovrà comparire davanti al Tribunale correzionale di Grenoble tra ...tgcom24.mediaset

Ragazza uccisa Aosta, chi è il presunto killer in fuga in Francia italiano di origine egiziana, già a processo per abusi sulla vittima - Prima di ucciderla era già stato violento nei suoi confronti. Le aveva rotto il naso a furia di botte. Lei aveva trovato il coraggio di denunciarlo e tra qualche giorno ci sarebbe stato ...ilmessaggero

Giro d’Italia, tutto pronto per la tappa Mortegliano-Sappada: Milan e Moser testimonial “rosa” - Quassù tra 44 giorni arriverà la carovana rosa e chi meglio dei due campioni, del passato, del presente e del futuro potevano tirare la volata alla terzultima ...messaggeroveneto.gelocal