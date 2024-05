FC 24 Obiettivo Lounge Stagione 6 | Bundesliga

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato rilasciato durante l’evento Tots6:Gioca e vinci partite nella6 per ottenere PE, pacchetti e oggetti giocatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 1x 81+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Scadenza: 6 Giugno Giocane 1 Gioca 1 partita nella6 schierando 11 giocatori dellatitolari. Premio: 500 XP, Verso la fase a eliminazione UECL Götze Non scambiabile Giocane 3 Gioca 3 partite nella6 schierando 11 giocatori della...

