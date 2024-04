Sinner | Le Olimpiadi sono l’obiettivo primario della stagione Non paragonatemi a Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024) Al via il Masters 1000 di Madrid, dove Janniksarà testa di serie numero 1. Il tennista altoatesino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, parlando dei suoi obiettivi stagionali e delle sue aspettative sul torneo. «contentissimo di essere qui a Madrid. È un gran torneo e spero di poter giocare un bel tennis. Questa è la cosa più importante, poi vedremo come andrà».: «Numero 1 a Madrid? Nessuna pressione» «Il fatto di essere qui come numero 1 non mi porta nessuna pressione in più, è solo un grandissimo piacere. Per me non cambia nulla. Ho sempre faticato qui in passato, vediamo come andrà ora».stagionale. «Se devo indicare un obiettivoper ladico l’Olimpiade. Poi ovviamente c’è Roma, ci ...