Fanno scendere cucciolo nel parcheggio e lo abbandonano - lo straziante video del cane che insegue l’auto

Si chama Brave Little Hunter ed è un cucciolo di orca di sesso femminile orfano. Per settimane è rimasta intrappolata dalla marea in una laguna nell’isola di Vancouver in Canada. Ma ieri è riuscita a liberarsi e a tornare verso il largo. Lo ha fatto sapere una tribù locale, la prima nazione ...

Fuzai. Così si chiama il cucciolo di Corgi diventato viralissimo sui social dopo essere stato reclutato come cane poliziotto di riserva nella città di Weifang, nella provincia cinese dello Shandong. In pochissimo tempo ha conquistato i cuori degli utenti cinesi, diventando una vera e propria star ...

