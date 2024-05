F1 GP Miami 2024 - Hamilton | Sarebbe un privilegio lavorare con Newey in Ferrari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Potrei trovare maggiore costanza. Il team ha lavorato molto sodo, sono entusiasta di vedere degli sviluppi. Sono felice di essere negli Stati Uniti, il meteo è fantastico ma sarà anche una sfida per il degrado delle gomme“. Lo ha detto il sette campione del mondo Lewisin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di. “in? Mi farebbe moltissimo piacerebbe, è conosciuto per il suo grande curriculum. Ha fatto un lavoro straordinario in ogni team,un acquisto fantastico. Per meuncon un uomo della sua esperienza“. “Contatti con la? Ho sicuramente rapporti con John Elkann e Fred Vasseur, ma non sono effettivamente in contatto con il team. Ora sono concentrato su ...