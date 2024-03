Jannik Sinner trionfa a Miami | “Sono orgoglioso del risultato”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – E’ tutta storia per. Il trionfo al Masters 1000 di(leggi qui) in finale, grazie ai due set vinti sul bulgaro Dimitrov, regala all’altoatesino il posto di numero 2 al mondo e anche il record di due Masters 1000 conquistate proprio dall’Azzurro. E’ un momento d’oro per l’Azzurro, che si prepara a vivere le prossime competizioni, in un 2024 iniziato in modo ottimo.: “dele della gestione” – SkySport “del– spiegadopo il match, come riporta SkySport -Ho iniziato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo misentito ...