Europee - Schlein | Corro per dare un valore aggiunto al partit - non è una truffa

Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni . In vista delle Elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv... Continua a leggere>>

“Il faccia a faccia con Meloni? Non ho cambiato idea. Dove e quando ne stanno discutendo i nostri staff”. Lo ha dichiarato la segretaria dem, Elly Schlein intervenuta a Tagadà su La7 Ponti sì, ma soprattutto campagna elettorale. E così il Parlamento si ferma per riprendere le attività soltanto la ... Continua a leggere>>

"Ci sarà , non ho mai cambiato idea su questo. Dove e come non è stato ancora deciso, stiamo discutendo attraverso i nostri staff": lo ha detto Elly Schlein , confermando che il faccia a faccia in tv con Giorgia Meloni si farà.Continua a leggere Continua a leggere>>

europee, i giochi sono fatti. Nessuna sorpresa tra big e candidati di bandiera - Nessuna sorpresa tra i democratici: dalla direzione nazionale scelta dalla stessa schlein viene Jasmine Cristallo ... Mentre sotto il cappello di Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Sud hanno ... Continua a leggere>>

europee, faccia a faccia Meloni-schlein La segretaria del Pd conferma: “Ci sarà” - Altro tema del momento, cavalcato da chi non è in corsa per le europee , come da chi è solamente un osservatore attento della politica: candidarsi e non andare a Bruxelles se eletti equivale a ... Continua a leggere>>

Elezioni europee, ecco i candidati capolista in tutte le circoscrizioni - La partita più appassionante si profila nel Centro con la sfida tra cinque leader di partito. Sotto i riflettori la candidatura di Ilaria Salis: la mancata elezione potrebbe compromettere i negoziati ... Continua a leggere>>