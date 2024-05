(Di giovedì 2 maggio 2024). Nellaora si vive la stagione del basco amaranto del generale Roberto Vannacci, che archivia (forse per sempre) i dj-set con mojito e note del divertentismo. Il segnale arriva dalla lista meridionale del Carroccio per le: salta la candidatura dell’imprenditore, amico personale del vicepremier Matteo Salvini, e proprietario del locale di Milano Marittima che segnò la fine del governo Conte uno con la maggioranza giallo-verde. Il manager, che nelle precedenti elezioni continentali era arrivato secondo dopo il “Capitano” raccogliendo ben 65.262, questa volta ha passato la mano, nonostante poche settimane fa - dopo un attentato subito nella sua azienda agricola a Lesina - avesse confermato e rilanciato la sua partecipazione alla competizione ...

C’è un piccolo giallo Nelle liste per le europee 2024 ufficializzate da Matteo Salvini : non compare il nome dell’eurodeputato uscente della Lega Massimo Casanova . La sua assenza ha sorpreso anche altri candidati del partito che il loro posto in lista hanno ottenuto: Casanova è il proprietario del ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Non correrà alle Europee per la Lega , Massimo Casanova , il patron del Papeete Beach, da sempre molto vicino al segretario della Lega Matteo Salvini. A sorpresa il suo nome non figura infatti nelle liste dei candidati diffusa al termine del consiglio federale del 30 aprile scorso, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Non correrà alle Europee per la Lega , Massimo Casanova , il patron del Papeete Beach, da sempre molto vicino al segretario della Lega Matteo Salvini. A sorpresa il suo nome non figura infatti nelle liste dei candidati diffusa al termine del consiglio federale del 30 aprile scorso, ... Continua a leggere>>

Europee, addio Mr papeete: la lega non ricandida a sud Massimo Casanova - Il Carroccio schiera capolista il generale Vannacci e in Puglia punta sul senatore Roberto Marti, segretario regionale e presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. In campo anche due donne ...

Continua a leggere>>

Titolare del papeete non si ricandida con la lega,scelta mia - Massimo Casanova, proprietario del papeete e europarlamentare uscente della lega, non correrà di nuovo alle Europee. La scelta "è stata mia, maturata all'esito di una lunga riflessione", spiega ...

Continua a leggere>>

Europee, il patron del papeete Casanova non si ricandida con la lega - Non correrà alle Europee per la lega, Massimo Casanova, il patron del papeete Beach, da sempre molto vicino al segretario della lega Matteo Salvini. A sorpresa il suo nome non figura infatti nelle ...

Continua a leggere>>