Europee 2024 | presentate le liste dei partiti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alle ore 20 di ieri, mercoledì 1 Maggio, è scaduto il termine per la presentazione delleelettorali per correre alle elezionidell’8 e 9 giugno ed ora partirà la verifica degli uffici per stabilire quali saranno ammesse alla competizione elettorale. Ledei grandisono già ufficiali e ci sono nomi importanti come quelli del premier Giorgia Meloni o il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Ma anche candidati che hanno fatto molto discutere come Ilaria Salis o il generale Roberto Vannacci. Come annunciato a guidare ledi Fratelli d’Italia c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “detta Giorgia” come da escamotage per personalizzare il voto come un referendum sul suo nome di battesimo (“sono una di voi, una del popolo” ha detto a Pescara ...