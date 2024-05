Europa League - l' Atalanta a caccia dell' impresa a Marsiglia | le scelte degli allenatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Definite le formazioni ufficiali: ROMA (4-3-3): Svilar, Kardorp, Mancini, Smalling, Spinazzola, Paredes, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku , Dybala. All. De Rossi. BAYER Leverkusen (3-4-3): Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Le formazioni ufficiali del match: OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Enrique. All. Gasset ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, ... Continua a leggere>>

Marsiglia e Atalanta in campo fra poco meno di un’ora per la semifinale di andata di Europa League , in palio c’è la finale! Ecco la scelta su Joaquin Correa e le formazioni ufficiali. LA scelta UFFICIALE – Marsiglia e Atalanta pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi un posto in finale di Europa ... Continua a leggere>>

Anche la Germania avrà la quinta squadra in Champions: Inghilterra e Spagna, che flop! - Ci sono arrivati in due modi molto diversi, perché i tedeschi hanno ricavato una spinta importante da Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions con il Bayer Leverkusen in europa league, mentre ... Continua a leggere>>

LIVE – europa league 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare d’andata - ROMA. Riparte la Uefa europa league. Oggi il via alle sfide d’andata delle Semifinali della seconda competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24. Segui le gare in diretta ... Continua a leggere>>

Spinazzola: “Il Bayer è forte, ma nulla è impossibile” - Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di andata di europa league contro il Leverkusen. Di seguito le parole dell’esterno della Roma. “Sappiamo che sono ... Continua a leggere>>