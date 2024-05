Europa League - dove vedere Roma e Atalanta in chiaro

Su Sky Sport e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea Tre squadre italiane in campo: Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina in Conference LeagueIl match dei giallorossi live anche su Sky Sport 4KAnche gli studi pre e post ...

Continua a leggere>>