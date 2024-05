(Di giovedì 2 maggio 2024) Su Sky Sport e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie aGol, per seguire gli incontri in contemporanea Tre squadre italiane in campo: Roma e Atalanta in, Fiorentina inIl match dei giallorossi live anche su Sky Sport 4KAnche gli studi pre e post partita in 4K,condotti da LEO DI BELLO, con BEPPE BERGOMI, ANDREA MARINOZZI, STEFANO DE GRANDIS Giovedì 2 maggio, tornano la UEFAe la UEFA, con le partite d’delle. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche aGol, per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21. Su Sky Sport Uno, Sky ...

europa League Preview: Roma host Bayer Leverkusen as Marseille clash with Atalanta - The road toward glory in the UEFA europa League and UEFA europa conference League will continue on Thursday 2 May with four semifinal, first-leg matches on deck for DStv viewers to enjoy .

Continua a leggere>>

europa e conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti - Aggiornato al 2 maggio 2024, 12:42. News, Palinsesti, Video | Sky, Sport, Cinema, NOW, DAZN, Tv, Diretta, LIVE, Streaming, 4K, HD Cosa aspettate Venite a ...

Continua a leggere>>

Aston Villa-Olympiacos, semifinale conference League: probabili formazioni e diretta tv - Aston Villa-Olympiacos, semifinale conference League: probabili formazioni e diretta tv della partita che andrà in ...

Continua a leggere>>