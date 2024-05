Elezioni europee - anche i big rischiano Troppi nom - pochi posti | chi sono i candidati in bilico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Da Carlo Calenda a Michele Santoro, da Matteo Renzi a Emma Bonino, da Susanna Ceccardi a Pina Picierno e Marco Tarquinio e Ilaria Salis... Michael Chia È una lunga lista quella dei potenziali esclusi eccellenti, cioè chi rischia la poltrona alle prossime, tra chi sta in liste che ballano in limine alla soglia del 4% e chi invece rischia di rimanere fuori a causa delle lotte e cordate per le preferenze. Che saranno dominate da “panini“ alternati in base al genere: due donne con un uomo in mezzo o viceversa, con cui si organizzano regione per regione e provincia per provincia le cordate interne ai partiti. In casa Pd, ad esempio, sanno tutti che comunque vada qualcuno è destinato a rimanere deluso sia nella circoscrizione Nord Ovest che in quella Centro, dove ci...