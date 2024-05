Attesa a Jesi , nelle Marche, per l’evento col generale Roberto Vannacci . Ormai volto noto del panorama nazionale, è in arrivo nella città del Verdicchio l’autore del best seller “Il Mondo al Contrario ” (già presentato a Villa Gentiloni di Filottrano ad ottobre 2023). All’Hotel Federico II di Jesi , ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee 2024, vannacci a Napoli presenta «Il coraggio vince» - È iniziata sotto la pioggia la presentazione del libro del generale Roberto vannacci «Il coraggio vince». Insieme allo scontro tra polizia e manifestanti. Con i giovani a protestare a pochi metri dall ... Continua a leggere>>

Europee, vannacci: "Zaia non mi vota Vado avanti per la mia strada" - Quella di vannacci «è una candidatura di valore, di onore, di lealtà e di coraggio. Io conto che gli italiani vadano a votare per fare qualcosa, non per votare contro qualcuno». Salvini, ancora, non ... Continua a leggere>>

Napoli: corteo contro vannacci, scontri tra manifestanti e Polizia - Momenti di tensione si sono verificati oggi, a Napoli, dove un corteo di circa 30 persone ha manifestato contro Roberto vannacci, candidato della Lega alle prossime Europee, in città per la ... Continua a leggere>>