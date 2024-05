Elezioni Europee 2024 - i candidati | da Fdi al P - dalla Lega a M -S, da Forza Italia agli altri | tutte le liste

(Di giovedì 2 maggio 2024). Consegnate le candidature per il voto spartiacque a Bruxelles. C'è chi si è tirato avanti nei giorni scorsi e chi ha proceduto con le limature fino...

Le prossime Elezioni europee – l’8 e il 9 giugno 2024 – saranno ricordate come fra le più politicamente strumentalizzate in Italia. La iper personalizzazione ormai dilagante della politica nostrana fa sì che gli elettori italiani abbiano la possibilità di votare per molti leader dei partiti (non ... Continua a leggere>>

Nella giornata di ieri, ultima data disponibile, sono state depositate le liste per le Elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Adesso starà agli uffici della Corte di Appello verificare quali potranno partecipare alla competizione elettorale. I leader dei principali partiti Italia ni hanno ... Continua a leggere>>

sono state pubblicate le liste con tutti i candidati alle Elezioni Europee in programma l'8 e 9 giugno. Ecco i candidati di Roma e del Lazio e le sfide più importanti: da Nicola Zingaretti a Renata Polverini, da Ignazio Marino ad Alessio D'Amato. Urne aperte d alle 14 alle 22 di sabato 8 e d alle 7 ... Continua a leggere>>

Urca! Un generale (Vannacci) diventa il campione del pacifismo - Va bene le uscite da bar, ma la notizia è che è contro la Nato, comprensivo con Putin e ostile alle armi all’Ucraina. Salvini si copre a est, come Conte, e ...

Continua a leggere>>

Chi sono i candidati di Roma e del Lazio alle elezioni europee 2024: i nomi per partito - Nella lista di Forza Italia i nomi forti sono Salvatore De Meo, ex sindaco di Fondi ed europarlamentare uscente, e Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio. Tra i candidati del Lazio ci ...

Continua a leggere>>

europee, 19 liste depositate per la circoscrizione del Nord Ovest - Sono diciannove le liste depositate alla Corte di Appello di Milano per la circoscrizione Nord Ovest, che include la Valle d'Aosta, in vista delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 ...

Continua a leggere>>