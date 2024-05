Elezioni europee 2024 | i nomi di tutti i candidati in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nella giornata di ieri, ultima data disponibile, sono state depositate le liste per ledel prossimo 8 e 9 giugno. Adesso starà agli uffici della Corte di Appello verificare quali potranno partecipare alla competizione elettorale. I leader dei principali partitini hanno scelto di candidarsi – unicum in Europa – con l'eccezione di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Nicola Fratonianni e Angelo Bonelli. La presidente del Consiglio Giorgi Meloni guiderà le liste di Fratelli d’in tutte le circoscrizioni, così come farà Carlo Calenda con Azione. Diverse le scelte di Antonio Tajani ed Elly Schlein, la cui candidatura nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere. Il primo si presenterà in tutte le circoscrizioni, eccetto le isole; la seconda ha invece optato per il sud e le regioni insulari. ...