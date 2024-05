Economia - la Lombardia cresce più dell’Europa | riviste a rialzo le stime del Pil

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'lombarda tira più del previsto. Ledi crescita del Pil annuale insono passate da un aumento dello 0,6% all'1%. "Alla fine di quest'anno, con un prodotto interno lordo di oltre 483 miliardi di euro, laallungherebbe il passo al di sopra dei livelli pre-Covid del 6,7%". Lo scrive in una nota il Centro studi dell'Assolombarda. L'analisi sull'andamento dell'regionale rileva come l'espansione regionale si mantenga al di sopra del ritmo già veloce dell'Italia che, con una previsione per il 2024 di una crescita dello 0,7% (scenario Prometeia), è attesa portarsi entro fine anno a un più 4,2% rispetto al 2019. "L'lombarda, rispetto al pre-Covid,più di tutti in Europa - dice Alessandro Spada, presidente ...