Regione Lombardia | investimenti in ricerca e innovazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laè in prima linea per favorire lo sviluppo delle imprese del territorio e l’attrazione degliL’impegno della giunta regionale lombarda a favore di imprese, start up e atenei: abbiamo intervistato Alessandro Fermi, assessore all’Università,della. A fine 2023, la Giunta regionale ha approvato su sua proposta il Programma strategico triennale per la, l’e il trasferimento tecnologico 2024/26. Quali sono gli obiettivi di questo documento? «Innanzitutto, questo assessorato ha avuto fin dall’inizio l’obiettivo di far passare un messaggio molto chiaro: lae l’insono ...

È una delle regioni più ricche d’Italia, la più popolosa e, ultimamente, anche la più fortunata . In Lombardia , secondo i dati riportati da Agimeg, negli ultimi giorni si sono registrate ben sei ... (ilgiorno)

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’incremento della copertura finanzia ria dell’accordo di collaborazione con e sport e Salute s.p.a. per la promozione del protagonismo giovanile nei ... (bergamonews)

La delibera con la quale il consiglio del l’istituto Iqbal Masih di Pioltello ha deciso di chiudere i battenti il prossimo 10 aprile, in corrispondenza della festività di Eid-Al-Fitr che segna la ... (open.online)

"Legittimo chiudere per Ramadan". La Chiesa difende la scuola di Pioltello - In merito al caso della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere il prossimo 10 aprile, giorno in cui termina il Ramadan, l'ufficio scolastico regionale della Lombardia ha rilevato "talune ...ilgiornale

Autonomia differenziata e Ssn, rischi non solo per il Sud - Dalla mobilità sanitaria, all'aspettativa di vita, ai Lea: l'autonomia differenziata rischia di dare il colpo di grazia al Ssn. Il report ...fortuneita

Il preside della scuola di Pioltello non si piega: “La chiusura per il Ramadan Riconvoco il consiglio”. E replica a Valditara sui test Invalsi - “Convocherò di nuovo il consiglio d’istituto”. Alessandro Fanfoni, il dirigente della scuola Iqbal Masih di Pioltello, finito sotto i riflettori per aver deciso di sospendere l’attività didattica il 1 ...ilfattoquotidiano