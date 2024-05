Economia e lavoro | Pil in crescita e disoccupazione in calo Il report Ocse

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Dopo +1% nel 2023 il Pil dell’Italia nel 2024 dovrebbe registrare undello 0,7% per poi salire a +1,2% nel 2025. E’ quanto stima l’(leggi qui) nell’Economic outlook pubblicato oggi sottolineando che “l’elevata inflazione degli ultimi due anni hanno eroso i redditi reali, le condizioni finanziarie restano rigide e la maggior parte del sostegno fiscale eccezionale legato alla crisi Covid-19 e a quella energetica è stato ritirato, pesando sui consumi privati e sugli investimenti”. La prevista ripresa delladei salari reali e l’aumento degli investimenti pubblici legati alla Next Generation Eu, sottolinea l’organizzazione internazionale, “compenseranno solo in parte questi ostacoli”.: i dati completi I recenti dati “indicano unamodesta nel breve ...