Eboli - paura per un pitbull tra i turisti sulla litoranea

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di panico questo pomeriggio sul litorale marittimo didove un caneha seminato il panico in un gruppo di. L’animale, di proprietà, si è aggirato da solo lungo il litorale raggiungendo le attività commerciali dove vi erano dei. Un gruppo di persone che stavano consumando delle bevande al tavolo del bar, alla vista del, in prenda al panico, hanno lanciato l’allarme. Sul posto, gli agenti della municipale. Il cane è stato accalappiato dal servizio sanitario veterinario. Per fortuna solo tanta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

