Amici 23 | Pettinelli su Holden “Un tronco in mezzo allo studio” | lui | “Avvelenata”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un nuovo appuntamento con il daytime di23 è appena andato in onda questo pomeriggio, giovedì 14 marzo 2024, su Canale 5. Il serale è alle porte, che cosa sarà accaduto tra gli allievi della scuola in queste ultime ore? Considerando che abbiamo già visto la presentazione delle squadre Cuccarini – Lo e Zerbi – Celentano con le annesse critiche ai ragazzi dei team avversari, oggi sarà stato forse il turno della squadra– Todaro? Questo e molto altro, come sempre, ve lo raccontiamo qui di seguito.23, la squadra– Todaro inLa nuova puntata della striscia quotidiana di23 si è aperta come un po’ tutti ci aspettavamo, ovvero con l’ingresso indi Anna, Raimondo Todaro ed i componenti della ...