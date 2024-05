Due operai morti sul lavoro in Campania

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 13.30 Due nuove tragedie sulsi sono verificate in poche ore nel Napoletano. Uno di 57 anni è morto precipitando dal terzo piamo di un palazzo dove era in allestimento un cantiere edile nel comune di Lettere. Un secondoo di 60 anni è morto in un cantiere allestito in una scuola a Casalnuovo, sempre nel Napoletano. Trasportato in una clinica ad Acerra, l'uomo è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.