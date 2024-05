Incidente sul lavoro | morto operaio a Gioia del Colle

Cantù, scontro tra due auto in via Per Alzate. Due feriti - incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.40, a Cantù in via Per Alzate. Per cause ancora da chiarire, due auto ...

Primo maggio, a Parigi sette poliziotti feriti da ordigno esplosivo - Alcune tensioni, con tafferugli e cariche della polizia, sono state registrate subito dopo la partenza della manifestazione, che ha visto il fermo di una trentina di persone ...

Bari, viene sbalzato fuori dal muletto in un’azienda metalmeccanica: muore operaio di 59 anni - Corrado Buttiglione, 59enne di Gioia del Colle, in provincia di Bari, è morto ieri - alla vigilia della festa dei lavoratori - all'interno della IMES ...

