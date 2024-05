Dove mangiare a Firenze e dintorni I migliori agriturismi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024)è presa d'assalto da turisti da tutto il mondo 12 mesi l'anno. D'altronde è tutta da ammirare: per il suo immenso patrimonio artistico, per gli scorci caratteristici, per la cucina toscana declinata in ogni forma e per ogni voglia. Da quella ruspante dei lampredottari e delle osterie al fine dining e alla grande hotellerie c'è infatti un'offerta stratificata, eclettica al passo coi tempilo standard turistico ha il suo peso ma le realtà di contenuto non mancano. Detto comunque delle bellezze della città in sé, se in questo incerto inizio di primavera vi va di dedicarle una visita ma allo stesso tempo di trascorrere qualche giorno a contatto con la natura e nel verde, il paesaggio circostante ha parecchio da offrire. Tra le colline di ulivi e viti che in parte abbracciano l'area del Chianti non sono poche le strutture a pochi chilometri dal ...