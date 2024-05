Dopo NY irruzione agenti in campus L A

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 11.28 Tensione alta all'Università della California, Ucla. La polizia ha chiesto ai dimostranti filo-palestinesi di sgombrare.Ma al rifiutodegliper liberare ildi L.A. Non si ferma la protesta studentesca pro-Palestina neiamericani, che coinvolge circa 30 Università. Sgomberi alla Columbia e alla City University di New York. Circa 300 gli arrestati. Sgomberi e arresti all'Università del Texas,disordini al Massachusetts Institute of Technology.Interventi della polizia neidi Wisconsin e Arizona