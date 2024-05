Columbia University - irruzione 300 agenti antisommossa dalla finestra con rampa di un mezzo corazzat - in campo anche droni - VIDEO

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le proteste allacontinuano, ormai da giorni. Glisono entrati in azione ieri sera, attorno alle 21:30, con l'intento di arrestare decine di manifestanti pro-Gaza. Come si vede dal, sono entrati da unautilizzando ladi un veicolo

Le proteste alla Columbia University continuano, ormai da giorni. Gli agenti antisommossa sono entrati in azione ieri sera, attorno alle 21:30, con l'intento di arrestare decine di manifestanti pro-Gaza. Come si vede dal VIDEO , sono entrati da una finestra utilizzando la rampa di un veicolo ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

La presidente della Columbia Minouche Shafik ha detto di aver chiesto alla polizia di sgombrare tutti gli accampamenti di protesta e di mantenere una presenza nel campus almeno fino al 17 maggio. In California Scontri tra manifestanti filo-palestinesi e contro-manifestanti nel campus Ucla Leggi su (ilsole24ore)

