Divieto di cellulare sotto i 3 anni e maggiore età digitale a 15 anni - la proposta della Francia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Negli ultimi, il dibattito sull’uso degli schermi da parte dei bambini ha preso sempre più rilevanza. Un recente rapporto pubblicato in, come riportato da Le Monde, ha sollevato una questione fondamentale: è giunto il momento di vietare l’accesso agli schermi per i bambini di età inferiore ai 3? Il rapporto, annunciato dal

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Un pomeriggio di puro terrore vissuto in Francia , precisamente nel comune di Souffelweyersheim nel dipartimento del basso Reno, dove si è verificato un tragico accoltellamento di due bambine di 6 e 11 anni fuori ad una scuola. Le piccole sono state trasportate in ... Continua a leggere>>

Aveva assistito all'aggressione alle due Alunne e, a causa di un problema cardiaco, ha avuto un malore che le è stato fatale. Si tratta di una ragazza di 14 anni che è morta in seguito all'accoltellamento delle due Alunne in Francia . L'articolo Alunne accoltellate in Francia , studentessa di 14 ... Continua a leggere>>

Laurent Cantet, regista Palma d’Oro nel 2008 per il film La classe, è morto giovedì mattina a Parigi all’età di 63 anni dopo una lunga malattia. Noto per il suo impegno sociale, era figlio di genitori attivi nel mondo della scuola. Proprio da loro il regista aveva ereditato la passione per ... Continua a leggere>>

francia, arrestato latitante della mafia nigeriana dalla Dia di Brescia, fatali per lui le operazioni di money transfer - Arrestato in francia latitante della mafia nigeriana, affiliato del cult ‘Maphite’ Era ricercato da più di tre anni ma la sua latitanza ha avuto termine grazie a un lungo e complesso lavoro di ...

Continua a leggere>>

Mafia nigeriana in Italia: arrestato latitante in territorio francese - Decisivo il ruolo del Centro Operativo Dia di Brescia, competente per il monitoraggio delle presenze criminali sul territorio ...

Continua a leggere>>

Panico su un bus in via di francia: in tre sfondano il vetro dall’esterno con una chiave inglese - Solo qualche ora prima sempre tre giovani avevano infastidito i passeggeri ed erano stati accompagnati in Questura e poi rilasciati ...

Continua a leggere>>