Choc in Francia - accoltellate due bambine di 6 e 11 anni | Un incubo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Un pomeriggio di puro terrore vissuto in, precisamente nel comune di Souffelweyersheim nel dipartimento del basso Reno, dove si è verificato un tragico accoltellamento di duedi 6 e 11fuori ad una scuola. Le piccole sono state trasportate in ospedale, dove sono attualmente in cura, in condizioni giudicate mediamente gravi, quindi al momento non dovrebbero essere in pericolo di vita. Poche ore dopo la polizia francese è riuscita a fermare l’uomo, attualmente sotto interrogatorio. L’aggressioneLa Prefettura locale ha spiegato che le due aggressioni si sono susseguite a distanza di pochi minuti: la prima si è verificata alle 14:00 e la seconda poco dopo alle 14:20 di oggi 18 aprile. L’aggressore ha prima colpito la bimba di 11...