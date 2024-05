Discovery presenta il suo Giro d’Italia 2024 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery+

(Di giovedì 2 maggio 2024) Scatta sabato 4 maggiodall’elegantissima reggia sabauda di Venaria Reale la centosettima edizione del, che dopo oltre tremila chilometri si concluderà domenica 26 maggio sull’ultimo traguardo di Roma: oltre che in chiaro sui canali Rai (qui il programma completo), ogni pedalata sarà trasmessa anche su1 e in streaming su+. … L'articolo proviene da Sport in TV.

Ad eccezione dell’ultima, che si concluderà più tardi, tutte le altre tappe del Giro d’Italia 2024 , che conta 19 frazioni in linea e 2 cronometro individuali, termineranno attorno alle 17.15, e per permettere che ciò avvenga, a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’ orari o di ... Continua a leggere>>

Prosegue il conto alla rovescia in vista della prima tappa del Giro d’Italia 2024 , in programma sabato 4 maggio da Venaria Reale a Torino. Il capoluogo piemontese nel frattempo ospiterà questa sera (ore 20.30) al Castello del Valentino la presentazione delle 22 squadre che parteciperanno ... Continua a leggere>>

Per noi è una presa in giro dei cittadini'. Nelle diverse ... Le liste in tutte le circoscrizioni ITALIA NORD OCCIDENTALE: Danzì ...Il 28 aprile in chiusura dell'assemblea programmatica di Fratelli d'...

Continua a leggere>>

Così decisi quasi d'impulso di perdonare: lo dissi, quasi lo ... In Italia in realtà è più difficile che altrove, perch manca la ... le maestre volevano fargli fare il giro dei luoghi di Francesco ...

Continua a leggere>>