Giro d’Italia 2024 - a che ora la presentazione delle squadre oggi | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 2 maggio 2024) Prosegue il conto alla rovescia in vista della prima tappa del, in programma sabato 4 maggio da Venaria Reale a Torino. Il capoluogo piemontese nel frattempo ospiterà questa sera (ore 20.30) al Castello del Valentino la22che parteciperanno all’edizione numero 107 della mitica Corsa Rosa. Tutti i team iscritti sfileranno sul palco per un grande show che consentirà al pubblico di vedere da vicino i 176 atleti protagonisti del primo Grandedella stagione. Riflettori puntati ovviamente sulla UAE Emirates del favoritissimo sloveno Tadej Pogacar, candidato principale alla vittoria nella classifica generale, mentre gli azzurri più attesi sono Filippo Ganna, Jonathan Milan e Antonio Tiberi. Di seguito il calendario ...