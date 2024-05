Del Vecchio si tuffa negli stabilimenti balneari di lusso Investiti 4,5 mln di euro nello storico lido Franco Mare

Wild West è stato un reality show di Rai2 andato in onda nel 2006 e io stesso ve l’ho ricordato in questo precedente articolo dedicato all’amarcord trash. In questi giorni anche TvBlog lo ha celebrato intervistando Matteo D’Errico, Vincitore della prima e unica edizione. Vi ricordate di Wild ...

Continua a leggere>>