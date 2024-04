Vincitore di un vecchio reality | Flop? Vinsi 90mila euro Io come Emma - ecco perché

Il 4K è il primo vincitore del Festival di Sanremo : rende vecchio l'HD. Ma servono i 22 megabit di tivusat Va in archivio una prima serata storica del 74 Festival di Sanremo: per la prima volta la kermesse è andata in onda in 4K. Un segnale video ottimo, anche sugli schermi giganteschi, che non solo ha ...

Il 4K è il primo vincitore del Festival di Sanremo : rende vecchio l'HD. Ma servono i 22 megabit di tivusat Va in archivio una prima serata storica del 74 Festival di Sanremo: per la prima volta la kermesse è andata in onda in 4K. Un segnale video ottimo, anche sugli schermi giganteschi, che non solo ha ...