Decreto lavoro - il bonus da 100 euro scende a 80 | sarà come una tredicesima del cuneo fiscale

Il Financial Times vede nero per il futuro di Matteo Salvini. Alla vigilia di delicatissime elezioni Europee, il vicepremier «lotta per la sua sopravvivenza politica», scrive il quotidiano finanziario di Londra. In un lungo approfondimento pubblicato stamattina e in bella vista sul sito, l’Ft ...

Continua a leggere>>