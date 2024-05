De Laurentiis | 'Spalletti non l'ha scelto Giuntoli Non conoscevo il calcio - ma molti top a Napoli li ho portati io'

Graziani : ”Secondo me arriva Italiano, stimato da sempre dal presidente azzurro, e che già aveva fatto capire di non avere intenzione di proseguire con la Fiorentina” Francesco Graziani , ex allenatore, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, su Vikonos Web Radio/Tv dove ha parlato del Napoli, di Conte e ... Continua a leggere>>

DIRETTA VIDEO - Film scudetto napoli, Elmas: "Scioccato che Spalletti dormisse a Castel Volturno". Spalletti: "Kim come un carramato" - Ultime notizie SSC napoli - Gentili lettrici e lettori di Calcionapoli24, oggi giovedì 2 maggio, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza stampa di Andrea Bosello, ...

Frecciata di ADL a Giuntoli: "Spalletti a napoli non l'ha portato lui, mi è sempre piaciuto" - Nel giorno della presentazione di "Sarò con te", il Film Scudetto del napoli, il presidente Aurelio De laurentiis ha detto: "Ho sempre interpretato il ...

Calciomercato napoli, frenata per Conte - In casa napoli continua a tenere banco la questione legata alla panchina. Infatti, il 30 giugno scadrá il contratto di Calzone, chiamato per subentrare a Mazzari, ma che non ha dato la scossa desidera ...

