Dawyne Johnson e Ryan Reynolds | lite furiosa sul set di Red Notice - ecco perché non si sono parlati per anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) I due attori non sirivolti la parola per diverso tempo dopo le riprese della film Netflix Secondo quanto riportato da diverse fonti, Dwayneavrebbero avuto unasul set di Red, motivo per il quale i due attori non si sarebbero rivolti la parola per parecchio tempo a venire. A più di duedall'uscita del film su Netflix, pare che i due attori abbiano avuto una faida sul set. Secondo quanto riportato da The Wrap, i due hanno litigato nell'autunno del 2020, nel bel mezzo della pandemia, a causa dei ritardi di. "era così infuriato dopo aver aspettatoper cinque ore che i due hanno …