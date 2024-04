Dalla rubrica Notizie da ASviS - l’uso del carbone nel mondo aument - anziché diminuire | più 2% nel 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo di Ivan Manzo dal sitodel 18/4/24. Dal 2015 mai utilizzato tanto, dice il Global energy monitor. La crescita del combustibile fossile peggiore per il clima è trainata dai nuovi impianti in Cina e dal rallentamento delle chiusure in Europa e Stati Uniti. Dall’Accordo di Parigi del 2015 quasi tutti i Paesi hanno ridotto la capacità delle centrali elettriche a. Su questo combustibile fossile, il più impattante sul clima, tutto sembrava procedere nella giusta direzione, anche se in maniera lenta, almeno fino allo scorso anno. Secondo lo studio “Boom and bust coal 2024” di Global energy monitor, diffuso l’11 aprile, ilnelha infatti registrato una inversione di tendenza a causa di uno senza precedenti della sua ...