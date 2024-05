Crociera da incubo - coppia di anziani abbandonati a terra | Abbiamo visto la nave partire

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'peggiore in una vacanza in? Rimanere ain una delle tappe mentre la, con tutte le tue cose a bordo, salpa diretta verso la prossima tappa. Undiventato realtà per unadiconiugi, Richard e Claudene Gordon, originari di Salt Lake City, nello Utah...

Forlì, 25 febbraio 2024 – Serata da incubo per due anziani , come nei migliori film horror vanno al cimitero a portare i fiori ai propri defunti, ma al momento di andare via si rendono conto di essere rimasti chiusi dentro. Al buio e sotto la pioggia , i due 80enni senza perdersi d'animo: intorno ...

Firenze, 9 aprile 2024 – Per Andrea Degl'Innocenti e Silvia Bartolozzi una passeggiata col proprio cane in una tiepida domenica pomeriggio è diventata un incubo. "Abbiamo camminato a lungo alla mostra al Giardino Corsini col nostro Neo, un Jack Russell di 13 anni (in foto con Andrea) – racconta ...

Matrimonio da incubo, cena con 100 intossicati, 80 ricoverati: «Vomito, diarrea... il panico». Il menù "killer" - Un matrimonio che difficilmente gli sposi e gli invitati dimenticheranno. Durante la cena, nella città di Cuernavaca, in Messico, 100 persone sono state vittime di ...

Santa Marinella, il pranzo si trasforma in un incubo per una famiglia di passaggio - L'appello: "Ridateci almeno il passaporto". Santa Marinella – Un venerdì che prometteva bene si è trasformato in un vero e proprio incubo per una coppia di passaggio a Santa Marinella. Decisi a ...

Brescia-Spezia 0-0: Di Serio e Kouda, errori che pesano - Brescia, 27 aprile 2024 – Passano di nuovo dal giovane Kouda il crocevia dei tre punti dello Spezia: allo scadere dei minuti di recupero il numero 80 degli aquilotti colpisce la traversa, nei pressi d ...

